Streamingstarts Oktober 2022: Nach Ryan Murphys True-Crime-Serie schläfst du mit offenen Augen

«The Watcher»

Die Brannocks sind neu im Ort: Nora (Naomi Watts) und Dean (Bobby Cannavale) sind gemeinsam mit ihren Kindern aus der Stadt in ihr Traumhaus in einem Vorort gezogen.

Der Albtraum beginnt

Es landet ein Brief bei ihnen, in dem eine Person aus der Nachbarschaft sich selbst als «Watcher» bezeichnet –die Zeilen machen deutlich: Die Brannocks werden von einem unbekannten Absender beobachtet und bedroht.

Die wahre Story

«The Watcher» stammt aus der Horror-Schmiede von Ryan Murphy, der zuletzt «Dahmer» bei Netflix veröffentlichte. Beide Serien sind True Crime, sie beruhen also auf einer wahren Geschichte. Im Fall von «The Watcher» zogen Derek und Maria Broaddus 2014 mit ihren Kindern von New York in eine Villa in New Jersey, die sich als purer Horror entpuppte.