Schweiz: Nach scharfer Kritik an Bundeshaus-Evakuation bessert die Verwaltung nach

Nach Kritik am Ablauf der Evakuierung sollen nun verschiedene Massnahmen folgen.

Am 14. Februar 2023 wurden verschiedene Gebäude auf dem Bundeshausplatz evakuiert.

Am Nachmittag des 14. Februar 2023 rückte die Polizei mit einem Grossaufgebot zum Bundeshaus aus. Ein Mann parkierte sein Auto auf dem Bundeshausplatz und verhielt sich auffällig. Das Parlamentsgebäude, das Bundeshaus West sowie das Bundeshaus Ost wurden evakuiert. Der Einsatz wurde im Nachgang scharf kritisiert, da die Evakuierung verschiedene Schwachstellen hervorbrachte. Die Verwaltungsdelegation des Bundeshauses schreibt in einer Medienmitteilung, dass sie sich heute über den Einsatz informieren lassen hat.

«Die Ereignisse haben deutlich gemacht, dass im Parlamentsgebäude und in den Bundeshäusern Schwachstellen in der Notfallplanung bestehen, die nur durch eine gemeinsame Planung, eine Harmonisierung der unterschiedlichen Prozesse und durch ein koordiniertes Vorgehen gut gelöst werden können», heisst es in der Mitteilung.