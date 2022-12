Beatrice Egli wird nach ARD-Quizshow zum Gespött im Netz

Es ist eine der Sendung im deutschen Fernsehen, in denen prominente Gäste entweder mit Wissen glänzen oder sich schnell mit Unwissenheit blamieren – insbesondere in der Schnellfragerunde. Letzteres ist Beatrice Egli passiert, wenn man sich die vernichtenden Twitter-Kommentare zur ARD-Show «Wer weiss denn sowas?» durchliest.

Am Dienstagabend begrüsste Kai Pflaume (55) sechs prominente Gäste in einer XXL-Ausgabe der Quiz-Sendung. Frank Plasberg (65), Louis Klamroth (33), Carmen Nebel (66), Frederick Lau (33), Edin Hasanovic (30) und die Schweizer Schlagersängerin stellten sich den Fragen des Moderators. In mehreren Runden wurden den Team-Leitern Bernhard Hoëcker (52) und Elton (51) drei Stars an die Seite gestellt. Am Ende hat der einstige «Schlag den Star»-Entertainer alle Runden für sich entschieden, weshalb Klamroth, Hasanovic und Egli im Halbfinal aufeinandertrafen und einzeln auf dem sogenannten «heissen Stuhl» Platz nahmen.