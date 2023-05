St. Gallen: Nach Schiesserei vor Club drohen Mann 14 Jahre Haft

Der Beschuldigte verweigert vor Gericht jede Aussage. «Das einzige Opfer bei diesem Vorfall war ich, sonst niemand anderes. Ich wurde angeschossen», so der 36-Jährige. Wer geschossen habe, will das Gericht wissen. «Ein anderer Anwesender», antwortet der Beschuldigte. «Warum sagt dann jeder etwas anderes aus?», fragt das Gericht. Darauf weiss der 36-Jährige keine Antwort.

Auch zu den anderen Vorwürfen, die in der 26 Seiten umfassenden Anklageschrift aufgelistet sind, will sich der Schweizer vor Gericht nicht konkret äussern. Er habe Beamte und Behörden bedroht und beschimpft, so der Gerichtsvorsitzende. «Ich wurde ständig von der Polizei zusammengeschlagen», so der 36-Jährige sichtlich aufgebracht. Er deutet die Schläge mit den Händen an. Während er spricht, gestikuliert er herum.