FC Arbon gegen FC Romanshorn – Nach Schlägerei auf Fussballplatz wird gegen vier Spieler ermittelt

Bei einem Fussballspiel des FC Romanshorn gegen den FC Arbon am 21. Juni kam es auf der Sportanlage Weitenzelg in Romanshorn TG zu einem Handgemenge. «Es war von Beginn an ein hitziger Match mit vielen gegenseitigen Provokationen», sagte damals ein News-Scout. Nach dem Abpfiff kam es bei den Handshakes zu einer Auseinandersetzung, die sich zu einer Schlägerei ausweitete. Dabei blieb ein Spieler des FC Romanshorn bewusstlos liegen und musste ins Spital gebracht werden. Er erlitt einen doppelten Kieferbruch.