Dietlikon ZH: Nach Schlägerei im Kino – «im Pathé bräuchte es Sicherheitspersonal»

Bei einer Filmvorführung kam es am Wochenende zu einem handfesten Streit.

Eine Gruppe von jungen Männern unterhielt sich während des Films lautstark, was andere Gäste störte.

In Dietlikon kam es während einer Filmvorführung zu einem Streit.

Wie so oft ging A.H.* am Samstagabend ins Pathé Dietlikon ZH, um sich in seinem Lieblingskino einen Film anzusehen. Doch anstatt den Horror-Streifen «Insidious» geniessen zu können, musste der 27-Jährige um seine Sicherheit fürchten, wie er berichtet.