Nachricht an Fans: Nach Schmerzensschreien wegen Schulter kämpft Heidrich mit Emotionen

Die Schmerzensschreie von Joana Heidrich gingen durch Mark und Bein: Die Schweizer Beachvolleyballerin kugelte sich in Rom die Schulter aus . Das Duo Heidrich/Anouk Vergé-Dépré musste das Spiel um WM-Bronze aufgeben. Am Montag kehrten die Schweizerinnen in die Heimat zurück, einen Tag später meldete sich Heidrich via Instagram zu Wort – mit emotionalen Worten.

In einer Story schrieb die 30-Jährige, sie sei gut in Zürich angekommen und es würden weitere Abklärungen zu ihrem gesundheitlichen Zustand gemacht. «Im Moment schwebe ich in einem leeren Raum, weil ich alles, was passiert ist, erst verarbeiten muss und mich die Unsicherheit, wie es weitergeht, sehr belastet.» Nach ersten Abklärungen in der Schulthess Klinik in Zürich ist die Sportlerin auch nicht gerade schlauer. Die Abklärungen «zeigen strukturelle Schäden an der Schulter, die zusätzliche Untersuchungen bedingen», heisst es in einer Mitteilung von Mittwoch. Die Untersuchungen werden in den nächsten Tagen und Wochen erfolgen. Auch eine mögliche Operation steht im Raum, deshalb kann «über die Dauer des Ausfalls zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Angaben gemacht werden».