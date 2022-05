Blieb regungslos liegen: Nach Schock-Szene um Fabian Schär – so geht es dem Nati-Star

In dieser Partie wurde ein Freistoss von Schär weggeköpft. Dabei prallte er mit Gegenspieler Eddie Nketiah zusammen. Der Nati-Verteidiger ging zu Boden und blieb dort regungslos liegen . Seine Teamkollegen riefen sofort um medizinische Hilfe. Das Personal war schnell zur Stelle und so konnte der 30-jährige Schweizer glücklicherweise innerhalb weniger Minuten wieder aufstehen. Er wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt.

Gegenüber dem «Blick» gibt er nun jedoch Entwarnung. Er sagt: «Mir gehts so weit gut.» Er werde in den nächsten Tagen aber noch einige Tests machen. Und: «Er hat mich wohl mit dem Ellbogen erwischt, dann bin ich mit dem Hinterkopf aufgeschlagen. Und das Protokoll verbietet es, dann weiterzuspielen.» Fussball-Fans können also aufatmen. Es ist sogar möglich, dass Schär bereits am Sonntag gegen Burnley wieder auf dem Platz steht.