Wegen Komplikationen: Nach Schönheits-OPs im Ausland – immer mehr Männer müssen ins Spital

Ganz billig ist die Nachbehandlung in der Schweiz nicht: Die Kosten der 228 Patientinnen und Patienten aus dem Beobachtungszeitraum beliefen sich auf knapp 720'000 Franken.

Eine neue Studie des Unispitals Zürich zeigt nun, dass sich zunehmend Männer wegen Komplikationen erneut in der Schweiz behandeln lassen müssen.

Das Zürcher Unispital (USZ) hat für eine Studie retrospektiv Patienten mit Komplikationen nach kosmetischen Eingriffen im Ausland und in der Schweiz untersucht, die zwischen 2015 und 2019 am USZ behandelt wurden.

Der Schönheitschirurgietourismus hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen.

Haartransplantationen, Fettabsaugung oder Facelifting: Immer mehr Frauen und Männer reisen für Schönheitsoperationen ins Ausland. Dieser Schönheitschirurgietourismus ist jedoch nicht ohne Risiko: Gemäss einer Studie aus der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) mussten sich zwischen 2015 und 2019 zahlreiche Frauen und «eine bemerkenswerte Zahl von Männern» wegen Komplikationen in der Schweiz nachbehandeln lassen. Für die Studie wurden die Akten von 228 Patientinnen und Patienten – 207 Frauen und 21 Männer – ausgewertet. Das Durchschnittsalter lag bei den Frauen bei 41 Jahren, bei den Männern bei 34 Jahren.

Die meisten Komplikationen wurden bei in Europa durchgeführten Eingriffen beobachtet. Vor allem nach Schönheits-OPs in der Türkei, Tschechien und Deutschland kam es nach den Eingriffen zu unerwünschten Folgen. Beklagt wurden Schmerzen, Unzufriedenheit mit dem Behandlungsergebnis, Probleme mit der Wundheilung oder postoperative Infektionen. Laut dem USZ sind Infektionen vor allem darum problematisch, weil viele aus dem Ausland zurückkehrende Patienten aussergewöhnliche oder multiresistente Bakterien in den Wunden aufweisen.