Nach schwerem Selbstunfall in Laax GR – Lenker (22) erliegt seinen Verletzungen

Am Samstag kurz nach 1.15 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrzeuglenker zusammen mit einem 20-jährigen und einem 28-jährigen Mitfahrer mit seinem Personenwagen auf der Oberalpstrasse von Ilanz kommend in Richtung Flims. In einer langgezogenen Rechtskurve, Höhe Anschluss Laax Süd, geriet das Fahrzeug über die Einspurstrecke und Sperrfläche auf die Gegenfahrbahn, beschädigte am linken Strassenrand einen Leitpfosten und einen Holzzaun auf einer Länge von ca. 20 Metern, schrieb die Kantonspolizei Graubünden damals in einer Mitteilung.