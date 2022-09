«Heartland»-Schauspieler Robert Cormier stirbt nach schwerem Sturz mit nur 33 Jahren

Der 33-Jährige erlag in einem Spital in Kanada seinen Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte.

Er war erst 33 Jahre alt: Robert Cromier ist tot. Der Schauspieler starb am Freitag in einem Krankenhaus in Ontario, Kanada, an einem Blutgerinnsel. Nach einem schweren Sturz wurde er ins Spital eingeliefert. Das bestätige seine Schwester Stephanie gegenüber «The Hollywood Reporter».