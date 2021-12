Die Schweizer Skifahrerin Lara Gut-Behrami hat sich bei ihrem Sturz im Super-G von St. Moritz nicht schwer verletzt. Sie will bereits am Wochenende in Val d’Isère (Fr) wieder an den Start gehen.

Gehts am Samstag schon weiter? : Nach schwerem Sturz in St. Moritz – Lara Gut-Behrami gibt Gesundheits-Update

Lara Gut-Behrami kommt zu Fall. SRF

Darum gehts Lara Gut-Behrami stürzte beim zweiten Super-G in St. Moritz.

Nun konnte die Tessinerin eine Entwarnung geben.

Sie zog sich zwar viele Prellungen zu, wird aber nicht ausfallen.

Am Sonntag stürzte Lara Gut-Behrami beim Super-G in St. Moritz heftig. Im Mittelteil verlor sie die Kontrolle und knallte in die Fangnetze, respektive darüber hinaus – ein harter Abflug der Schweizerin. Das Rennen musste unterbrochen werden. Mehrere Minuten nach dem Sturz konnte die Tessinerin zwar alleine ins Ziel fahren, ihr Gesundheitsstatus war jedoch lange unklar.

Wie die 30-Jährige am Montag gegenüber «SRF» sagt, hat sie sich nicht schwerer verletzt. «Ich habe einige Prellungen am Oberkörper, aber nichts Schlimmes. Die linke Schulter, auf die ich gestürzt bin, tut weh. Es wird wohl noch ein wenig dauern, bis ich wieder schmerzfrei bin», so die Gesamtweltcup-Siegerin von 2016. Kritik an der Kurssetzung wollte sie keine üben: «Es war ein anspruchsvoller Super-G mit vielen Wellen – genau so, wie ich es gerne habe.»

Am kommenden Wochenende will Gut-Behrami trotz der Schmerzen bereits wieder am Start stehen. In Val d’Isère stehen eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) auf dem Programm.

Janka hat Corona Carlo Janka wollte am kommenden Wochenende in Gröden sein Comeback feiern. Diesen Plan muss der 35-Jährige vorerst verschieben. Wie «Blick» schreibt, hat sich der Bündner mit dem Coronavirus infiziert und muss in Isolation. Janka soll mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft sein. Muss in Quarantäne: Ski-Crack Carlo Janka. freshfocus