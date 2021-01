Diese Lawine ging am Donnerstagnachmittag bei Wassen UR nieder.

Am Donnerstagnachmittag ging auch bei Wassen UR eine grosse Lawine nieder.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag ging um 3.25 Uhr die Fischlaui bis auf die Kantonsstrasse nieder.

Ausschlaggebend sind mögliche weitere grössere Lawinenabgänge im Bereich Fischlaui in Seedorf.

In grossen Teilen des Landes herrscht grösste Lawinengefahr: In der Region von Leukerbad bis Disentis herrscht laut Lawinenbulletin «sehr grosse Lawinengefahr». Im Gefahrenbeschrieb des Lawinenbulletins heisst es: «Es sind viele sehr grosse spontane Lawinen zu erwarten. Lawinen können bis in Tallagen vorstossen.»