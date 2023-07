Uni Zürich: Nach schweren Vorwürfen – Michael Thali muss Institutsleitung abgeben

Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRMZ) kommt nicht zur Ruhe: In einer E-Mail an alle rund 180 Mitarbeitenden informierte die Uni am Dienstag darüber, dass Michael Thali ab dem 1. August 2023 nicht mehr Institutsleiter sein wird. Seine Amtszeit laufe aus und werde nicht verlängert. Die E-Mail liegt 20 Minuten vor.

Scharfe Kritik an Institutsleitung

20 Minuten berichtete erst kürzlich über einen Personalmangel , der Institutsdirektor Michael Thali veranlasste, einen Brief an diverse Empfänger bei Polizeien und Staatsanwaltschaften zu verfassen. Thali beklagte darin unter anderem, die Rechtsmediziner seines Instituts müssten häufig die Arbeit von Hausärztinnen und Hausärzten übernehmen, dabei seien sie nur für «wirkliche aussergewöhnliche Todesfälle» zuständig.

Mehrere erfahrene Rechtsmediziner kritisierten «fragwürdige Formulierungen» in Thalis Brief und störten sich daran, dass das Institut nicht mehr in der Lage zu sein scheine, seinen Auftrag vollumfänglich zu erfüllen. Die Sorge: In letzter Konsequenz könne das dazu führen, dass Mörder mit ihren Taten ungestraft davonkämen.