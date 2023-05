Ratingen: Zweites Todesopfer in Hochhaus gefunden 

Am Donnerstag kam es im deutschen Ratingen zu einer Explosion in einem Hochhaus . In diesem Zusammenhang wurde nun ein zweites Todesopfer entdeckt, wie der «Spiegel» aus vertraulichen Dokumenten der Ermittler weiss. Demnach sollen die Einsatzkräfte am Donnerstagabend Kenntnis über eine pflegebedürftige Person bekommen haben, die im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses lebte und mutmasslich während des Einsatzes verstorben ist.

Tatverdächtiger polizeibekannt

Ob der Mann inzwischen vernommen werden konnte und Angaben zu seinem Motiv gemacht hat, wollten die Behörden zunächst nicht mitteilen. Ein Polizeisprecher sagte, die Wohnung, in der sich die Explosion ereignete, könne erst an diesem Freitag von Tatort-Spezialisten betreten werden. «Da gab es ja Löscharbeiten und viel Löschwasser, das erst beseitigt werden musste», sagte ein Polizeisprecher.

Einsatzkräfte kämpfen weiter um ihr Leben

Die schwerst verletzten Feuerwehrleute und Polizisten kämpften am Freitag weiterhin um ihr Leben. Die Ermittler untersuchen nun, ob sie in einen Hinterhalt gelockt wurden. Nach Behördenangaben waren am Donnerstag in Ratingen mehr als 30 Menschen verletzt worden, davon mehrere lebensgefährlich, als es im zehnten Stock eines Hochhauses zu der Explosion kam. Ob sie alle in Folge der Explosion verletzt wurden, war zunächst unklar.