Unbedingte Freiheitsstrafe

Nach Schwindel mit «Emmentaler» muss Käser über 5 Jahre ins Gefängnis

Ein 52-jähriger Käser aus dem Linthgebiet wurde vom St. Galler Kantonsgericht zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt. Er hat «Emmentaler» verkauft, der gar keiner ist und weitere Betrügereien aufgebaut.

Der Mann sei unter anderem dafür verantwortlich, dass grosse Mengen von Käse falsch deklariert worden seien, um Beiträge an die Sortenorganisationen zu umgehen, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Kurzbegründung des Gerichts. Der Käser habe ausserdem «Verkäsungs- und Siloverzichtszulagen» treuwidrig nicht an die Milchproduzenten weitergeleitet. Er habe mit verschiedenen Transaktionen das von ihm geführte Unternehmen in Millionenhöhe geschädigt.