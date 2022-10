Grosses Comeback: Nach sechs Jahren – neue Single von Rihanna erscheint am Freitag

Superstar Rihanna veröffentlicht am Freitag ihre neue Single «Lift Me Up».

Nachdem Rihanna (34) auf Instagram am Mittwoch den Teaser zu ihrem neuen Lied «Lift Me Up» postete, rasten ihre Fans in den Kommentaren komplett aus. Der Teaser zeigt ein grosses silbernes «R». Man hört ein Summen der Sängerin und ein Datum, das eingeblendet wird – «28.10.2022». Das Lied ist Bestandteil des Soundtracks zum neuen Marvel-Film «Wakanda Forever», der Fortsetzung von «Black Panther», der Mitte November in die Kinos kommen soll.