Rorschach: Deshalb hat der Mann mit Ziegelsteinen geworfen

Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat ein Mann in der Nacht in Rorschach Ziegelsteine von einem Dach auf Autos geworfen.

Mitte August 2022 kletterte ein 20-Jähriger via Baugerüst auf ein Dach, brüllte herum und fing an, mit Ziegelsteinen um sich zu werfen. Der Vorfall dauerte von Mitternacht bis etwa fünf Uhr. Mit den Ziegelsteinen traf er auch diverse Autos und Fassaden von Häusern.

Nun wird teilweise bekannt, wie es zum Vorfall kam. Am besagten Abend im August genehmigte sich ein 20-Jähriger aus der Region reichlich Alkohol. So viel, dass er laut Staatsanwaltschaft selbstverschuldet nicht mehr zurechnungsfähig war. Bei einem anderen Fall, bei welchem er eine Frau mit mehreren Whatsapp-Nachrichten belästigte und sie darin in nicht zitierbarer Weise bedroht hatte, sodass sie in Angst und Schrecken versetzt wurde, galt der 20-Jährige ebenfalls als selbstverschuldet unzurechnungsfähig. Damals hatte er circa 15 Biere getrunken gehabt.

Elf Autos beschädigt

In Rorschach ist der Mann an einem Abend im August 2022 kurz nach Mitternacht nach ebenfalls exzessivem Bierkonsum auf das Dach eines Mehrfamilienhauses gestiegen. Dort hat er während knapp fünf Stunden Dachziegel auf parkierte Autos – vom Jaguar über Opel Astra bis zu VW Golf – geworfen. Dabei entstand an elf Autos Schaden von insgesamt etwas mehr als 47’000 Franken. Mehr noch: «Am Dach des Mehrfamilienhauses verursachte er einen Sachschaden von circa 150'000 bis 155'000 Franken», heisst es im Strafbefehl. Weiterer Schaden entstand bei einem Nachbarhaus an Hauswand, Dach, Garage sowie einem weiteren Haus an einem Blechdach und ebenfalls einer Hauswand sowie an einem Zaun. Diese Schäden betragen fast 40’000 Franken.