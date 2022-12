Bundesratswahlen 2022: «Appenzeller wissen vielleicht nicht einmal, dass es eine Bundesratswahl gegeben hat»

Elisabeth Baume-Schneider wurde 1963 geboren und wuchs in Les Bois (JU) auf. Nach der Matura studierte sie Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften an der Universität Neuenburg. Sie arbeitete im Bereich Sozialarbeit und leitete die Hochschule für soziale Arbeit und Gesundheit (HETSL) in Lausanne. Sie setzte sich für verschiedene Vereine und Stiftungen ein. Elisabeth Baume-Schneider ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.