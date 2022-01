Nach Sexismus-Kritik spannen Tamara Funiciello und Lo & Leduc zusammen

Das Berner Musikduo stellte sich damals hinter Funiciello und zeigte sich bestürzt von den Beleidigungen und Drohungen, die sie erfuhr. «Sie haben öffentlich Partei für mich ergriffen», reflektiert Funiciello nun im Interview mit 20 Minuten. Dass sie jetzt für «Taxi Taxi» mit Lo & Leduc zusammenarbeitet, sei also gar nicht so verwunderlich, wie es für Aussenstehende vielleicht wirkt.

«Zusammenarbeit nicht überraschend»

Positives Feedback

Rückblickend auf die grosse öffentliche Diskussion um ihre Kritik am Sommerhit «079» sagt Tamara Funiciello heute: «Die Reaktionen, die ich 2018 erlebt habe, kannten zum Teil keine Grenzen mehr. Es gab definitiv Momente, in denen ich es in Frage gestellt habe, ob ich weiterhin so in der Öffentlichkeit stehen will.»