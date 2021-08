Blizzard - Nach Sexismus-Skandal – Name von Game-Charakter wird geändert

Für Nachfolge ist gesorgt

«Wir haben das ‹Overwatch›-Universum auf der Basis von Inklusion, Gleichheit und Hoffnung gebaut», heisst es in der Mitteilung. «In der Diskussion, wie wir unseren Werten weiterhin gerecht werden können, haben wir uns entschieden den Namen des Helden McCree anzupassen». Gegen Ende Jahr soll in einer neuen Story rund um den Charakter die Änderung vollzogen werden.

In Zukunft sollen Charaktere nicht mehr nach Angestellten benannt werden und man werde mit Bezügen auf die echte Welt im Game ebenfalls sparsamer umgehen. Jesse McCree war ein langjähriger Game-Designer bei Blizzard. Er arbeitete an «Diablo 4». Das Unternehmen hat laut Mitteilung bereits für seine Nachfolge gesorgt.

Shitstorm nimmt kein Ende

Die kalifornische Klage richtet sich den Vorwürfen, die in den letzten Wochen publik wurden. So gingen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit. Darunter gehörten sexuelle Belästigung, Sexismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Die Umstände sollen seit mehreren Jahren so geherrscht haben.