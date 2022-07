GP von Österreich: Nach Sexismus-Vorfall – Formel-1-Star Vettel fordert lebenslange Sperre für Fans

Die Vorkommnisse am Grand Prix von Spielberg in Österreich vom vergangenen Wochenende werden noch ein Nachspiel haben. Es wurde über das Fehlverhalten einiger Fans in den sozialen Medien berichtet. Sexistische, rassistische und homophobe Kommentare sollen auf den Zuschauerrängen gefallen sein. Die FIA hat mit einem Statement reagiert.

Nun hat sich Ex-Weltmeister Sebastian Vettel zu Wort gemeldet. Er fordert, dass der Verband durchgreifen soll. «Das ist doch schrecklich, oder? Ich finde es gut, dass diese Dinge ans Licht kommen, das ist der Anfang, aber es ist schrecklich», sagte Vettel nach dem Rennen in Österreich, bei dem er in seinem Aston Martin 17. und somit Letzter wurde.

Es sei in Ordnung, wenn man sich amüsiere und etwas zu viel trinke, aber das rechtfertige ein solches Verhalten nicht, so der ehemalige Red-Bull-Fahrer. «Wer auch immer diese Leute sind, sie sollten sich schämen und auf Lebenszeit von Rennveranstaltungen ausgeschlossen werden. Ich denke, es sollte null Toleranz geben.»

Die Ausschreitungen werden untersucht

Mercedes-Chef wählt klare Worte

Einen weiblichen Fan, dem das Kleid hochgehoben worden war mit dem Hinweis: Fans von Lewis Hamilton und Mercedes müsse man nicht respektieren, hatte Mercedes Medienberichten zufolge noch am Renntag zu sich in den Rennstall eingeladen.

Verstappen schlägt Alkoholobergrenze vor

Weltmeister und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen, dessen Fans aus den Niederlanden einen Grossteil der 300’000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Spielberg ausmachten, schlug in der Diskussion um das Verhalten der Fans eine Alkoholgrenze vor: «Du machst manchmal dumme Sachen, wenn du Alkohol trinkst. Ich will damit nichts entschuldigen. Aber man könnte das regulieren. Es gibt eine bestimmte Menge an Alkohol», so Verstappen.