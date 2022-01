Kreisgericht St. Gallen : Nach sexuellen Handlungen mit 15-Jähriger – Landesverweise gefordert

Am Montag stehen drei junge Männer vor dem Kreisgericht St. Gallen, weil sie sexuelle Handlungen mit einem Kind vorgenommen hatten sowie wegen weiterer Delikte.

Im Herbst 2019 kam es in der Ostschweiz in einem Mietraum in einem mehrstöckigen Gewerbegebäude zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr zwischen einer damals 15-Jährigen und mehreren männlichen Personen, nachdem Alkohol und teilweise Marihuana konsumiert wurde. Drei junge Männer aus Nordmazedonien und dem Kosovo waren zum Zeitpunkt volljährig. Sie wurden deshalb von der Staatsanwaltschaft wegen sexueller Handlungen mit einem Kind angeklagt. Die drei Beschuldigten waren zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt.

4. Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei min­de­s­tens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Frei­heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

3. Hat der Täter zur Zeit der Tat oder der ersten Tathandlung das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Um­stände vor oder ist die verletzte Person mit ihm die Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.

Ecstasy abgegeben, dann vergewaltigt

Den Beschuldigten werden teilweise noch weitere Delikte zur Last gelegt. Einem Nordmazedonier wird neben der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern auch mehrfache Vergewaltigung sowie gewerbsmässiger Betrug, Widerhandlungen gegen das Waffen- sowie Strassenverkehrsgesetz und ausserdem das Verabreichen gesundheitsgefährdeter Stoffe an Kinder vorgeworfen. So soll der heute 21-Jährige der damals 15-Jährigen hochprozentigen Alkohol, Marihuana und Ecstasy zugänglich gemacht haben. Das Ecstasy ist der Teenagerin mindestens einmal schlecht eingefahren. Ihr wurde schlecht und ihr war sehr kalt. Sie legte sich deshalb in einem Hotel ins Bett und unter die Decke. Sie hatte Angst und klar keine Lust auf Geschlechtsverkehr. Dennoch begann der Beschuldigte, das Mädchen zu küssen. Es wies den jungen Mann an, von ihr abzulassen. Doch das tat dieser nicht, auch nicht, als er von der 15-Jährigen gekickt wurde. Schliesslich kam es zum Geschlechtsverkehr, obwohl das Mädchen zuvor klar machte, dass sie das nicht wolle.