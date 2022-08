Deutschland : Nach Shitstorm gegen Scholz gilt wieder Maskenpflicht im Regierungsflieger

Nach anhaltender Kontroverse über das Tragen von Masken in Flugzeugen gilt in den Regierungsmaschinen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz wieder die Maskenpflicht.

Olaf Scholz bei seiner Ankunft in Kanada vergangene Woche. An Bord der Maschine galt keine Maskenpflicht.

In Deutschland hatte sich scharfe Kritik an Mitreisenden eines Regierungsfluges entfaltet, nachdem bei einer Kanada-Reise mehrere Politikerinnen, Politiker, Journalisten und Journalistinnen laut Fotos keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatten. Während in jenen Fliegern das Maske-Tragen nur empfohlen war, galt weiterhin in regulären Linienflügen nach und von Deutschland weiterhin eine Maskenpflicht.