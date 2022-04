Gegen Alexander Bublik - Nach Showkampf mit Djokovic – Stan Wawrinka verliert in Monte Carlo 

Am Ende gab es eine Niederlage in drei Sätzen.

Stan Wawrinka verliert das erste Spiel in Monte Carlo in drei Sätzen.

Über ein Jahr dauerte die Pause von Stan Wawrinka aufgrund anhaltender Fuss-Schmerzen. Ende März kehrte der dreifache Grand-Slam-Champion wieder auf den Platz zurück – bei einem Challenger Turnier in Marbella. Gegen Elias Ymer (ATP 130) gab es eine deutliche Niederlage. Beim Masters in Monte Carlo kehrt er nun auf die ganz grosse Bühne zurück. Für das ATP-1000er Turnier erhielt er von den Veranstaltern eine Wildcard.

Der Schweizer ist trotz seines höheren Alters noch ein gefragter Name. Vor dem Start des Turniers in seiner Wahlheimat lieferte er sich mit der Weltnummer 1, Novak Djokovic, ein Spass-Duell im Mini-Tennis – zur Belustigung der anwesenden Fans. Nach dem es im Doppel mit Felix Auger-Aliassime (ATP 9) am Sonntag eine Niederlage absetzte, duellierte sich «Stan the Man» am Montagnachmittag mit Alexander Bublik, der Weltnummer 37.