Europa League: Nach Sieg gegen FCZ – Arsenal sagt wegen Queen-Tod Pressekonferenz ab

Der FCZ verpasst gegen Arsenal Historisches: Noch nie ist es einem Schweizer Team im Europacup gelungen, gegen die «Gunners» aus London einen Sieg einzufahren. Das bleibt auch nach dem 1:2 zum Auftakt der Gruppenphase in der Europa League so. Dennoch dürfte der Abend, der aufgrund des Weltklasse Zürich» im St.Galler Exil stattfand, in die Geschichte eingehen.

Protokoll in der Pause

«Noch in der Pause wurden wir instruiert, dass vor Wiederbeginn eine Schweigeminute abgehalten werden wird», sagte Trainer FCZ-Trainer Franco Foda nach dem Spiel, «es ist auch für uns eine äusserst traurige Nachricht.» Zwar spielte Arsenal auch danach über weite Strecken dominant und entschied in der Person des überragenden Eddie Nketiah (62.), der bereits das 1:0 von Marquinhos (16.) vorbereitet hatte, das Spiel für sich.

Doch Zürich «verkaufte sich teuer», wie Antonio Marchesano nach dem Spiel fand, und wurde in den Schlussminuten noch einmal gefährlich. Trainer Foda stimmte dies positiv: «Das Spiel ist zufriedenstellend, nur das Resultat nicht», so der 56-Jährige. So sei der erste Sieg in der Liga eine Frage der Zeit. Das fand auch Torschütze Kryeziu: «Es war eine gute Leistung, das ist wichtig für die nächsten Spiele.» Der 25-Jährige weiter: «Wir hatten kaum Ballbesitz, die Qualität von Arsenal ist schon beeindruckend.»