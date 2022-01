Super-G in Zauchensee – Nach Sieg in der Abfahrt – triumphiert Lara Gut-Behrami erneut?

Das ist ja schon eine Geschichte für sich, die Lara Gut-Behrami gestern bei der Abfahrt in Zauchensee geschrieben hat. Da fällt die Schweizerin erst aufgrund einer langwierigen Erkältung aus, dann erwischt sie vor Weihnachten auch noch das Coronavirus. Und auch aufgrund der anschliessenden Quarantäne verpasst sie mehrere Rennen, kann nur an wenigen Tagen auf die Skipiste.

Doch all dies beeinträchtigte die 30-Jährige gestern wenig. Gut-Behrami fuhr ihren ersten Abfahrtssieg in dieser Saison ein. «Es ist genau das, was ich gebraucht habe, um wieder in den Rhythmus zu kommen», sagte sie über den Sieg gegenüber SRF. Und nun folgt also ihre Königsdisziplin. Sie freue sich sehr auf den Super-G und die wunderschöne Piste, so Gut-Behrami weiter.