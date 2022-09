ATP Turnier Metz: Nach Sieg über Medwedew – Wawrinka schlägt Ymer und steht im Halbfinal

Am Freitagabend sind alle Augen auf Roger Federer gerichtet. Der Maestro spielt am Laver Cup seine letzte Partie auf der Profi-Tour. Doch auch der zweite Schweizer Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka liefert gute Nachrichten für die Schweizer Tennis-Fans. Der 37-Jährige gewinnt am ATP Turnier in Metz seinen Viertelfinal gegen Mikael Ymer (ATP 100) in drei Sätzen.