Nach Gewaltexzess: FC Basel schliesst Muttenzerkurve gegen YB aus

Am nächsten Spiel gegen die Young Boys am 16. April werden die Muttenzerkurve und der Gästesektor geschlossen bleiben.

Nach dem Cup-Halbfinal am Dienstag attackierten Anhänger der Basler Muttenzerkurve Mitarbeiter des Stadion-Sicherheitsdienstes und verletzten diese schwer.

Als direkte Sanktion gegen die «sinnlose und unentschuldbare Gewalt» nach dem Fussball-Cupspiel wird das nächste Meisterschaftsheimspiel des FC Basel 1893 gegen den BSC Young Boys am 16. April ohne Fans in der Muttenzerkurve und im Gästesektor stattfinden. Dies teilte das Basler Justizdepartement am Donnerstag mit.