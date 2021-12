Skandal-Aussage des Teenagers – Strafanzeige nach Schiri-Kritik von BVB-Star Bellingham

Beleidigung, Nachrede, Verleumdung: Der DFB zeigt den Engländer an.

Dieses Bundesliga-Topspiel hat es in sich. Vor, während und nach dem Spiel zwischen Dortmund und Bayern gehen die Emotionen hoch. Speziell die Dortmunder sind im Nachgang der Partie, die die Bayern mit 3:2 gewannen, besonders auf- und angekratzt. Allen voran Jude Bellingham. Der Jungstar (18) kritisiert Schiedsrichter Felix Zwayer heftig, wirft ihm im norwegischen TV Spielmanipulation vor: «Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das grösste Spiel in Deutschland, was erwartest du?»