Missbrauchsvorwürfe: Eidgenössisches Schwingfest hält an Läderach fest

An einer christlichen Privatschule in Kaltbrunn SG soll es über Jahre zu Gewalt an Schulkindern gekommen sein.

Das Organisationskomitee des Esaf 2025 Glarnerland+ hält trotz der Skandal-Doku von SRF und den Missbrauchsvorwürfen weiterhin an einer Zusammenarbeit mit Läderach fest, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

«Klima der Angst»

In einem Interview hat Johannes Läderach bereits zuvor Stellung. Die Gewalt und das «Klima der Angst» habe der heute 37-Jährige während seiner Zeit an der Schule selbst erlebt, sagt er im Interview mit der «SonntagsZeitung». Den Film habe er mit seinem Bruder Elias zusammen geschaut. «Es war sehr belastend. Mit anzusehen, wie von solchem seelischen und körperlichen Missbrauch erzählt wird, schmerzt ungemein – und das in einem Umfeld, dem man selbst angehörte», sagt Johannes. Er verurteile in aller Form, was an der Schule vorgefallen sei.