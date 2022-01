König Felipes Schwester – Nach Skandal-Fotos trennen sich Cristina von Spanien und ihr Mann

«Im gegenseitigen Einvernehmen haben wir beschlossen, unsere eheliche Beziehung zu unterbrechen. Die Verbindlichkeit für unsere Kinder ist nach wie vor ungebrochen. Da es sich hierbei um eine private Entscheidung handelt, bitten wir um den grösstmöglichen Respekt unserer Mitmenschen», heisst es in einem Statement von Infantin Cristina de Borbón (56) und Iñaki Urdangarin an die spanische Presseagentur EFE . Damit gibt das Paar nun offiziell die Trennung bekannt.

Eine Nachricht, die vor allem spanische Royal-Fans nicht überraschen dürfte, wurde der ehemalige Handball-Profi vergangene Woche mit einer blonden Frau am Strand von Vitoria in Frankreich gesichtet – und zwar Hand in Hand. Fotos davon veröffentlichte die spanische Zeitung «Lecturas». Zu den Paparazzi-Aufnahmen hat sich Cristina von Spanien, die mit ihrer jüngsten Tochter Irena (16) in der Schweiz lebt, nicht geäussert. Lediglich ihr Sohn Pablo (21) teilte mit, dass seine Familie in Ruhe über alles sprechen werde und «wir uns alle gleich lieben werden».