Spiel wurde abgebrochen : 13 Omikron-Fälle bei Seferovic-Gegner nach Skandalspiel in Lissabon

Belenenses musste wegen eines Corona-Ausbruchs im Team mit neun Spielern antreten. Nachdem es bereits zur Pause 7:0 für Benfica stand, wurde die Partie abgebrochen. Nun kommen neue Details ans Licht.

Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund: Am Samstagabend gab es ein Spiel, das Haris Seferovic nie mehr vergessen wird.

Am Samstagabend gab es das Skandalspiel zwischen Belenenses und Benfica, das wegen eines Corona-Chaos abgebrochen werden musste.

Riesen-Eklat in der portugiesischen Liga.

Auch in Portugal ist erstmals die neue Corona-Variante Omikron festgestellt worden. Das Virus sei bei 13 Spielern und anderen Mitgliedern des Erstliga-Fussballclubs Belenenses SAD festgestellt worden, teilte die Generalsekretärin der Gesundheitsbehörde, Graça Freitas, am Montag mit, wie die Zeitung «Público» berichtete.

Nur einer der Spieler sei kürzlich in Südafrika gewesen, wo die Variante zuerst entdeckt worden ist, teilte das Nationale Gesundheitsinstitut Ricardo Jorge am Montag mit. Das würde auf die erste bekannte Übertragung der neuen Variante ausserhalb Südafrikas hindeuten. Die Betroffenen sind derzeit isoliert und nicht schwer krank. Um eine Ausbreitung der neuen Virusvariante zu stoppen, hat die Gesundheitsbehörde in diesen Fällen strengere Quarantäneauflagen und weitere Tests angeordnet.