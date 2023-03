Credit Suisse: Aktie steigt vorbörslich über 30 Prozent

Die Credit Suisse erfülle die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen an Kapital und Liquidität.

Am Donnerstagmorgen steigt der Aktienwert der Börse stark an.

Die Credit Suisse hat in den letzten Tagen stark an Wert verloren.

Die in Bedrängnis geratene Credit Suisse will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) leihen. Dies kündigte das Unternehmen am Donnerstagmorgen an. Zuvor kündigte die SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht an, der Bank bei Bedarf Unterstützung anzubieten. Es gebe aktuell zudem keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute aufgrund der Probleme der US-Banken, schreiben die SNB und Finma in einer gemeinsamen Medienmitteilung.