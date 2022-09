Manuela Frey verspricht nach SNTM-Aus ihr Moderationscomeback

Getty Images for ZFF

Aus und vorbei ist die Zeit von Manuela Frey – zumindest als «Switzerland’s next Topmodel»-Host. Die Sendung wird eingestellt.

«Switzerland’s next Topmodel» wird eingestellt, wie der Sender gegenüber 20 Minuten bestätigt.

Die Worte «Ich ha hüt leider keis Foti für dich» sind definitiv Geschichte, denn «Switzerland’s next Topmodel» wird eingestellt, wie Prosieben Schweiz bestätigt. «Der erhoffte Erfolg von der dritten SNTM-Staffel, nach der Corona-Pause, blieb bedauerlicherweise aus und daher wurde auf die Produktion einer vierten Staffel verzichtet», sagt Pressesprecher Marco Demont.

Nichtsdestotrotz blicke man zufrieden zurück: «Es waren tolle Kandidatinnen und Kandidaten, Jurorinnen und Juroren und viele spannende und abwechslungsreiche Challenges in den vergangenen drei Staffeln mit dabei.» Im Herbst 2018 flimmerte die Schweizer Adaption von «Germany's next Topmodel» erstmals über die nationalen Bildschirme. Die Sendung brachte die Newcomer Models Saviour Chibueze Anosike (23) aus Biel, die Luzernerin Gabriela Acquaviva Gisler (25) und Dennis De Vree (26) aus Zürich hervor.

Manuela Frey ist ihren Job los – für den Moment

Was beim grossen Nachbarn seit sechzehn Jahren Modelmama Heidi Klum (49) macht, übernahm hierzulande Manuela Frey (25). Sie ist Gewinnerin des Elite Model Look Schweiz 2012 und Stammgast auf Catwalks von Labels wie Chanel, Armani oder Gucci. «SNTM war eine unglaublich tolle Möglichkeit, in ein neues Gebiet einzutauchen und mich als Moderatorin auszutoben. Ich habe viel gelernt und bin unendlich dankbar für diese Chance», sagt sie gegenüber 20 Minuten.