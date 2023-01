Nach Sojus-Leck springt SpaceX für Notfall-Raumschiff ein

Nasa-Mitteilung : Nach Sojus-Leck – «Dragon» von SpaceX steht als Notfall-Raumschiff bereit

Ein im Dezember entdecktes Leck an einer Sojus-Kapsel warf viele Fragen auf. Nun ist klar, dass das private Raumfahrt-Unternehmen SpaceX ein vorübergehendes Notfall-Raumschiff stellen kann.

Ein an der ISS angedockter «Crew Dragon» wurde nun in Absprache mit SpaceX, der privaten Raumfahrtfirma von Elon Musk, als Ersatz ausgewählt, wie die US-Raumfahrbehörde Nasa mitteilt.

An der ISS angedockten Sojus-Kapsel ist im Dezember 2022 ein Leck entdeckt worden – es kann deshalb nicht als Notfall-Raumschiff eingesetzt werden.

Nachdem an einer russischen Sojus-Kapsel ein Leck entdeckt worden war, hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen an der ISS angedockten «Crew Dragon» als vorübergehendes Notfall-Raumschiff ausgewählt. Das sei nach Gesprächen mit dessen Betreiber SpaceX, der privaten Raumfahrtfirma von Elon Musk, für den Fall eines unvorhergesehenen Notfalls entschieden worden, teilte die Nasa am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit.