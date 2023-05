Jamie Foxx postet erstes Statement seit Spitaleinlieferung

Noch immer herrscht grosse Ungewissheit über den Gesundheitszustand von Oscarpreisträger Jamie Foxx (55), der seit über drei Wochen in einem Krankenhaus in den USA liegt. Inzwischen hat der Star jedoch erstmals ein kurzes Lebenszeichen veröffentlicht. Auf seinem offiziellen Instagram-Account schreibt Foxx: «Ich weiss all die Liebe zu schätzen!!! Ich fühle mich gesegnet.»

Was genau ihm fehlt und wie lange er noch in der Klinik verbringen muss, geht nicht aus dem Post hervor. Bereits am 12. April wurde er nach «medizinischen Komplikationen» bei Dreharbeiten zum Film «Back in Action» in ein Krankenhaus in Georgia gebracht, wo er sich derzeit immer noch befindet.