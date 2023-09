Jogging-Sturz: Olaf Scholz mit Augenklappe und Schrammen

Nur zwei Tage nach seinem Sportunfall zeigt sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schon wieder in der Öffentlichkeit: Allerdings nicht wie in gewohnter Art und Weise, sondern mit gut sichtbaren Blessuren und einer Augenklappe im Gesicht. Der Kanzler scheint seinen «neuen Look», verursacht durch einen Sturz beim Joggen, aber mit Humor zu nehmen: «Wer den Schaden hat … Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!» Das Foto wurde innert nur einer Stunde mehr als 15’000 Mal geliket.

Laut Informationen der «Bild» ist Scholz’ rechtes Auge, das unter der Klappe verborgen bleibt, stark geschwollen – schwerwiegendere Verletzungen schloss ein Arzt aus. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag auf Scholz’ üblicher Joggingstrecke. Der Kanzler sei gestürzt und habe sich nicht mehr rechtzeitig mit den Händen abstützen können, so landete er mit dem Gesicht auf dem Boden. Seine Leibwächter hätten umgehend Hilfe geholt.

Scholz arbeitet wieder ganz normal weiter

Nachdem sich Scholz am Sonntag von seinem Sturz erholt hatte, kehrte er am Montag wieder zurück ins Kanzleramt. Auch Termine nehme er wieder wahr, darunter einen Besuch bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München am Dienstag sowie einer Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch. Der Kanzler ärgere sich über sich selbst, heisst es aus seinem Umfeld.