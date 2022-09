Solothurn: Nach Spuckattacke – McDonald’s-Mitarbeiterin erstattet Anzeige

Die Spuckattacke auf eine McDonald’s-Mitarbeiterin in Solothurn bewegt die Gemüter am BBZ. Die Mitarbeiterin ist derweil wieder am Arbeiten. Und hat Anzeige erstattet.

Die Spuckattacke ereignete sich am Montagmittag in Solothurn. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Tag nach der Attacke ist die angespuckte Mitarbeiterin im McDonald’s in Solothurn wieder am Arbeiten.

Es gehe ihr gut, heisst es aus ihrem Umfeld. Ihr sei nicht gekündigt worden.

Ausserdem habe sie bei der Polizei Anzeige eingereicht.

Die angespuckte Mitarbeitende des McDonald’s in Solothurn, die sich mit Cola zur Wehr gesetzt hat, erlebt eine Welle der Solidarität. Online haben Hunderte Userinnen und User ihre Meinung geäussert. «Das hast du gut gemacht», schreibt eine Userin auf Instagram an die Adresse der Mitarbeiterin. Eine andere: «Jemanden anzuspucken ist einfach nur ein respektloses Verhalten.» Eine dritte: «Ich hoffe, die Mitarbeiterin kann ihren Job behalten. Ich finde, man muss sich nicht alles gefallen lassen.»

Wie 20 Minuten weiss, ist die Mitarbeiterin weiterhin bei McDonald’s. Am Montag ging sie nach der Spuckattacke zwar nach Hause, am Dienstag war sie erneut in der Filiale in Solothurn am Arbeiten. Eine Person aus ihrem Umfeld bestätigt, dass der Frau nicht gekündigt worden sei. Sie fühle sich am Tag nach der Spuckattacke gut.

Und sie habe Anzeige bei der Polizei eingereicht. Die Kantonspolizei Solothurn kann dazu auf Anfrage von 20 Minuten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben machen.

«Sie war richtig stolz auf die Aktion»

Die Frau, die sie angegangen hatte, geht, wie 20 Minuten weiss, an das Berufsbildungszentrum Solothurn. Dort ist die Spuckattacke derzeit «das» Thema. Das Ereignis hat die Runde gemacht, das Video wurde zudem in Klassenchats verschickt. «Ich finde es richtig krass, dass man sich so verhält. Es ist doch normal, dass man manchmal warten muss. Was wohl ihre Mutter dazu sagt?», fragt sich ein Berufsschüler, mit dem 20 Minuten gesprochen hat.

Eine Schülerin sagt: «Sie hat mich bereits an der Ampel angerempelt. Wahrscheinlich hatte sie sehr schlechte Laune.»

«Alle Berufsschüler gehen in den Mac. Da ist es normal, dass man warten muss. Ich verstehe nicht, warum sie so ein Theater gemacht hat», sagt eine Berufsschülerin. Und: «Sie war richtig stolz auf sich, als sie aus dem McDonald’s lief, und erzählte ihren Kolleginnen, was sie gemacht hatte. An ihrer Stelle würde ich mich für diese Aktion schämen.»

