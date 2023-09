Trotz Imageverlust: Läderach-Umsatz dürfte kaum sinken

Das Familienunternehmen Läderach

Vor fünf Jahren übernahm Johannes Läderach in dritter Generation die Leitung des 1962 gegründeten Familienunternehmens Läderach aus Ennenda (GL), seit letztem Jahr ist er auch dessen Verwaltungsratspräsident. Ebenfalls im Verwaltungsrat sind seine Brüder Elias (35) als Innovationschef und David (28) als Leiter des Deutschland-Geschäfts. Die Schoggi-Firma hat Filialen in 17 Ländern, darunter in Oman, Indien und China. Zuletzt eröffnete Läderach 40 neue Filialen in den USA. Gruppenweit beschäftigte die Firma im vergangenen Jahr in 140 Filialen über 1800 Mitarbeitende, wie die «Handelszeitung» schreibt. Der Umsatz dürfte sich auf etwa 150 Millionen Franken belaufen. Die «Bilanz» schätzt das Vermögen von Johannes Läderach auf 50 bis 100 Millionen Franken.