Darum gehts Die Kantonsstrasse zwischen Brunnen und Gersau ist wegen eines Steinschlages für mehrere Wochen gesperrt.

60 bis 80 Kubikmeter loses Felsmaterial drohen noch immer auf die Strasse zu stürzen.

Bevor die Strasse wieder für den Verkehr geöffnet werden kann, müssen Sicherungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden.

Ab Montag verkehren zwischen Gersau und Brunnen-Schwyz Ersatzschiffe.

Nach einem Steinschlag bei der Galerie Fallenbach in Brunnen SZ bleibt die Kantonsstrasse zwischen Brunnen und Gersau mehrere Wochen gesperrt. Bis zu 50 Kubikmeter Steine und Geröll waren am vergangenen Donnerstag auf die Strasse gestürzt. «Rund 60 bis 80 Kubikmeter instabiles Felsmaterial drohen nach wie vor auf die Kantonsstrasse zu stürzen, was eine zeitnahe Aufhebung der Sperrung unmöglich macht», teilte der Kanton Schwyz mit. Die Strasse bleibt für mindestens drei Wochen gesperrt. Beim Steinschlag wurde auch der Felswanderweg massiv beschädigt. Auch dieser bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Von der Sperrung betroffen ist auch die Auto AG Schwyz: Die beiden Buslinien 502 (Schwyz–Gersau–Küssnacht am Rigi) und 508 (Gersau–Brunnen–Schwyz–Seewenmarkt), wie der Kanton Schwyz am Sonntag mitteilte. Die Auto AG Schwyz und die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) haben kurzfristig einen Ersatzfahrplan ausgearbeitet.

Extraschiffe und Anschlussverbindungen

Ab Montag, 22. März, verkehren zusätzlich zum regulären SGV-Kursschiffbetrieb zwischen den Schiffsstationen in Gersau und Brunnen am Morgen und am Abend je drei Extraschiffe. Dadurch bestehen in beide Richtungen jeweils zehn Verbindungen täglich. Die Extraschiffe fahren wochentags, für Lernende gibts zudem eine Schiffsverbindung am Mittwochmittag. In Brunnen gibts Anschlussverbindungen zu den Buslinien.

Die Schiffsstation Gersau könne per Bus nicht bedient werden. Die Buslinie 502 (Küssnacht–Schwyz) verkehre zwischen Küssnacht am Rigi und Gersau Wehri planmässig. «Reisende von/nach Küssnacht benützen die Bushaltestelle Gersau Wehri. Zwischen dem Bus in Gersau Wehri und den Schiffen bei der Schiffstation Gersau kann umgestiegen werden (Fussweg 4-5 Minuten)», heisst es weiter.

Wer über ein gültiges Billett oder ÖV-Abo verfügt, darf alle Kurs- und Extraschiffe im gesperrten Abschnitt zwischen Gersau und Brunnen benützen. Zu Zeiten, in denen keine Schiffe fahren, «können ÖV-Verbindungen mit Umweg rund um die Rigi ohne Aufpreis genutzt werden.»

