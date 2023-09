Nach Strafbefehl: «Ich bin kein Tierquäler» – jetzt spricht der bestrafte Fischer

«Der Beschuldigte hat fahrlässig ein Tier misshandelt, vernachlässigt, es unnötig überanstrengt oder dessen Würde in anderer Weise missachtet». Die Staatsanwaltschaft See/Oberland macht in ihrem Strafbefehl gegen den Hobbyfischer Kevin Widmer (30) heftige Vorwürfe. Er sei unvorbereitet im Greifensee fischen gegangen, kenne sich zu wenig gut mit den hiesigen Gesetzen aus und beim Fang des über zwei Meter langen Welses im August 2022 missachtete tierschutzrechtliche Vorgaben. Der Strafbefehl wurde nicht angefochten und ist daher rechtskräftig.

Keine Verletzungen festgestellt

«Dem Beschuldigten kann nicht vorgeworfen werden, er hätte allfällige Qualen des Welses vorhersehen und vermeiden können oder aber gar absichtlich in Kauf genommen beziehungsweise sich der fahrlässigen oder vorsätzlichen Tierquälerei schuldig gemacht», schreibt die Staatsanwaltschaft in der Verfügung. Darüber hinaus lasse sich nicht beweisen, dass die fragliche Verletzung des Fisches tatsächlich vom verwendeten Seil stammt. «Das Verfahren gegen den Beschuldigten ist deshalb vollumfänglich einzustellen.»

Schonende Fangmethode gewählt

Widmer betont: «Mein Kollege und ich haben den Fisch beim Fang so schonend wie möglich behandelt. Wir sind keine Tierquäler.» Den erschöpften Wels habe man erst am Ufer mit einem sehr langen Seil am Boot festgemacht. «Wir haben das Tier nicht mit dem Seil über den See gezogen, zu keiner Sekunde gab es Zug auf der Leine.»