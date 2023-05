Zürich: Nach Streit in Limmat gefallen und ertrunken – Opfer ist 32-jähriger Mann

1 / 5 An dieser Stelle zog die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen leblosen Mann aus der Limmat. 20min/Marino Walser Laut der Polizei kam es gegen 23 Uhr an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. 20min/Marino Walser Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht. ZüriToday

In der Zürcher Innenstadt eskalierte am Samstagabend ein Streit. Eine Person fiel nahe der Schiffstation Landesmuseum in die Limmat und ertrank. Wie die Kantonspolizei Zürich am Montage mitteilte, handelt es sich bei der tot aufgefundenen Person um einen 32-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Die genauen Umstände und die Hintergründe des Ereignisses sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Gewaltdelikt kann gemäss jetzigem Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen werden.

Laut der Stadtpolizei Zürich kam es gegen 23 Uhr an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einem Streit zwischen mehreren Personen, wobei ein Mann in die Limmat geriet. Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht. Unweit der Platzpromenade konnte der leblose Mann schliesslich geborgen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Personen, die Beobachtungen zur Auseinandersetzung im Kreis 1 an der Platzpromenade, in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum, vom Samstag, 13. Mai, zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr und zu den beteiligten Personen oder zur in die Limmat geratenen, männlichen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.