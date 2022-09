USA: Nach Stromausfall in Klinik – Elektro-Truck liefert Strom für Beschneidung

Die ungewöhnliche Operation fand in Austin im US-Bundesstaat Texas statt.

Wegen eines Stromausfalls versorgte ein Doktor Geräte in seiner Praxis kurzerhand von seinem E-Auto aus mit Strom.

Als aber der Strom in der Praxis ausfiel, holte Yang kurzerhand seinen batteriebetriebenen Truck zur Hilfe.

Eigentlich sollte Christopher Yang am Dienstag eine Vasektomie vornehmen.

In den USA konnte ein Urologe eine merkwürdige Premiere feiern.

Der Urologe Christopher Yang betreibt in Austin im US-Bundesstaat Texas eine eigene Praxis. Der auf die Gesundheit von Männern spezialisierte Arzt sollte eigentlich am Dienstag eine planmässige Vasektomie vornehmen – doch dann machte ihm ein Stromausfall einen Strich durch die Rechnung. Da sich der Patient aber bereits für den Eingriff freigenommen hatte, entschloss Yang sich, nicht so leicht aufzugeben. Die zündende Idee kam schliesslich durch einen Scherz einer der Praxisangestellten.