Wetter Schweiz: So wird das Wetter am Dienstag

In den letzten Stunden ist eine Kaltfront über die Schweiz gezogen. Am Dienstag bleibt es nass und die Temperaturen gehen im Vergleich zum Montag zurück.

1 / 3 Am Dienstag gibt es in der ganzen Schweiz immer wieder Niederschlag. MeteoNews Am Mittwoch gibt es nochmals Schnee bis in tiefe Lage – danach meldet sich der Frühling zurück. MeteoNews Die Kaltfront brachte viel Niederschlag in der Schweiz. MeteoNews

Darum gehts Am Dienstag gibt es verbreitet Niederschlag.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen zehn und 13 Grad.

Am Mittwoch gehen die Temperaturen nochmals deutlich zurück.

Die markante Kaltfront hatte planmässig gestern Abend von Frankreich her die Schweiz erreicht, wie Meteonews berichtet. In der Folge zog diese bis in die frühen Morgenstunden weiter nach Osten. Am Morgen lag die Kaltfront noch über dem Kanton Tessin und Graubünden, wo sie in höheren Lagen viel Neuschnee mit sich brachte.

Die Störung brachte flächendeckend Regen in die Schweiz – eine gute Nachricht nach der Trockenheit in den letzten Monaten. Zudem haben sich zwischen Montagnachmittag und dem frühen Dienstagmorgen um vier Uhr über der Schweiz rund 1200 Blitze entladen.

Schneefallgrenze sinkt bis am Mittwoch

Am Dienstag bleibt es regnerisch und die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 1000 Meter. Zudem weht ein stürmischer Westwind mit Böen von 60 bis 80 km/h – besonders auf den Bergen ist es stürmisch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen zehn und 13 Grad. Wärmer wird es mit 15 Grad im Tessin. Dort sind auch teils sonnige Abschnitte möglich.

Am Mittwochmorgen sinken die Temperaturen weiter ab und es kann Flocken bis ins Flachland geben. Entlang der Voralpen und in den Alpentälern ist es am Morgen zum Teil leicht angezuckert. Tagsüber lassen die Schauer nach, die Schneefallgrenze beginnt leicht anzusteigen. Mit Höchstwerten von sechs bis acht Grad ist dies der kühlste Tag der Woche.

Am Donnerstag und in den darauffolgenden Tagen steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Am wärmsten wird es am Freitag mit bis zu 18 Grad. Dazu wird es verbreitet sonnig. Erst am Sonntag gehen die Temperaturen wieder leicht zurück und es kann lokal zu Niederschlägen kommen.

