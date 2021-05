23-jähriger Künstler gestorben : Nach Sturz aus Hotel – Neymar trauert um Freund und Funk-Sänger Mc Kevin

PSG-Star Neymar verliert einen Freund. Der brasilianische Funk-Sänger Mc Kevin starb am Wochenende nach einem Sturz aus dem fünften Stock in Rio de Janeiro.

«Ich weiss nicht, was ich sagen soll ...», schreibt Neymar unter seinem neusten Post auf Instagram. Der 29-jährige Fussballstar trauert gemeinsam mit Brasilien um einen seiner Freunde, den brasilianischen Künstler Mc Kevin. Kevin starb am Sonntagabend nach einem Sturz aus dem fünften Stock seines Hotels in Rio de Janeiro. Im Alter von 23 Jahren erlag der junge Funk-Sänger, dem mehr als neun Millionen Fans auf Instagram folgen, seinen Verletzungen.

Gemäss lokaler Presseberichte wurde Mc Kevin, dessen richtiger Name Kevin Nascimento Bueno lautet, von Feuerwehrleuten in einem sehr ernsten Zustand in das Miguel Couto Krankenhaus in Gávea, südlich von Rio, gebracht, wo er starb. Der Künstler war ein grosser Fan von Neymar und trat regelmässig in den PSG-Farben auf. Er ließ sich sogar «NJR» (Neymar Junior) auf seinen Arm tätowieren.