Nach tagelanger Suche – Mops Eddy wieder aufgetaucht

Pia und Beat Langenbach sind erleichtert: Ihr Mops Eddy ist wieder da. «Wir sind überglücklich, uns ist ein Stein vom Herzen gefallen», sagt Beat. Eddy entlief am Montag einer Aufsichtsperson in Geroldswil ZH, während Langenbachs in Ägypten in den Ferien weilten. « Wir sind verzweifelt. Eddy ist unser Ein und Alles. Einen Vorwurf machen wir aber niemandem », sagte Beat noch am Mittwoch. Zahlreiche Personen aus der Mops-Community suchten den Hund tagelang im Zürcher Unterland.

Auch Pia brach am Mittwoch kurzerhand die Ferien ab und reiste zurück nach Zürich, um sich an der Suche zu beteiligen. Der Effort hat sich gelohnt: «Eddy wurde am Freitag in einem Keller eines Hauses in Regensdorf ZH aufgefunden, Pia konnte ihn schon wieder in die Arme schliessen», sagt Beat. «Als wir die Nachricht erhielten, sind wir in Tränen ausgebrochen, es war ein wunderschönes Gefühl.» Eddy gehe es den Umständen entsprechend gut. «Er war verängstigt und hatte im Keller Schutz vor dem Regen gesucht, physisch machte er aber einen guten Eindruck.»