Russland : Nach Teilmobilmachung – bis zu zehn Jahre Haft für Kampfverweigerer

In einer Fernsehansprache hat Kremlchef Putin eine Teilmobilmachung in Russland angeordnet. 300’000 Reservisten sollen mobilisiert werden.

Russland will für seine sogenannte Sonderoperation in der Ukraine am 21. September 300’000 Reservisten mobilisieren.

Nach dem Befehl zur Teilmobilisierung müssen Russen im wehrpflichtigen Alter künftig mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen, wenn sie die Teilnahme an Kampfhandlungen verweigern. Eine entsprechende Gesetzesänderung verabschiedete am Mittwoch der Föderationsrat in Moskau, wie Staatsagenturen meldeten. Am Vortag hatte bereits die erste Kammer des Parlaments, die Duma, im Eilverfahren der Novelle zugestimmt. Nun muss sie noch von Präsident Wladimir Putin unterschrieben werden.