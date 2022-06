Temperatursturz vorbei: Bis 30 Grad – am Wochenende kommt der Sommer zurück

1 / 8 Das Wetter am Samstag bietet viel Sonne, warme Temperaturen und wenig Nebel und Wolken. MeteoNews Ab Sonntag bleibt es zwar warm, aber ab Montag werden uns Gewitter, Regen und Wolken lokal begleiten. MeteoNews Der Samstag sollte Bilderbuchwetter bescheren. 20min/Community

Darum gehts

Den ersten Vorgeschmack von Sommer hatten wir schon, bis Gewitter, Regen und kühlere Temperaturen das letzte Wochenende getrübt hatten. Plötzlich konnte man nach Hitzerekorden von bis zu 30 Grad die niedrigen 14 Grad als beinahe spätwinterlich wahrnehmen, zumindest eine Übergangsjacke leistete Frühaufstehern und Frühaufsteherinnen oder Nachteulen gute Dienste.

Es wird von Stunde zu Stunde wärmer

Aber auch das «Aprilwetter» der letzten Tage hat ein Ende. Auch in den Nächten steigen dann in den höheren Luftschichten die Niveaus an. Ein Hochdruckrücken schwenkt von Westen her zu uns herein und trocknet die Luft im Alpenraum ab, schreibt Meteonews.

Was heisst das konkret? Die Morgentemperaturen bleiben in den nächsten Tagen zwar im einstelligen Bereich frisch, doch ab Mittag drückt vielerorts die Sonne durch. Das Business-Picknick in der Mittagspause vom Freitag wird von leichten Sonnenstrahlen um die 20 Grad unterstützt.

Auch in den Bergen kommt es im Laufe des Tages zu einem markanten Temperaturanstieg. Bis zum Abend klettert die Nullgradgrenze im Osten auf 3500 Meter, im Westen liegt sie dann sogar schon auf über 4000 Metern, so MeteoNews. Die Nacht zum Samstag wird sternenklar, im Norden kühlt es wieder gut ab. Nachtschwärmende sollten also eine Jacke parat haben.

Das kommende Wochenende wird ein Traum

Laut Meteonews dürfte dann der Samstag einfach nur schön werden: Nebelbänke in den Niederungen lösen sich schnell, am Nachmittag wird es 25 bis 27 Grad warm. Im Wallis sind es bis 29 Grad, im Tessin liegt sogar der 30er in Reichweite – bei wolkenlosem Sonnenschein.

Einzig das Baden dürfte noch etwas für Wagemutige sein. Denn die Wassertemperaturen in den Bergseen tummeln sich um die zehn Grad. Naturgewässer sind mitunter dem einen oder anderen noch etwas zu frisch. Die grösseren Seen haben aktuell Temperaturen von 18 bis 20 Grad, kleinere Seen zwischen 20 und 22 Grad.

Pollenbelastung und Waldbrandgefahr

In erster Linie sind die hohen Gräserpollenkonzentrationen für Allergiker problematisch. Dieses Wochenende wird sich daran aufgrund des sonnigen und sehr warmen Wetters nicht viel ändern. Im Zentralwallis besteht aktuell erhebliche Waldbrandgefahr. Ansonsten teils mässige Waldbrandgefahr.