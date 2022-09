Grossbritannien: Nach Tod der Queen – das passiert jetzt mit dem britischen Pfund

Auch Münzen und Briefmarken werden in England jeweils mit einem Portrait des Königs oder der Königin verziert.

In den letzten 70 Jahren präsentierte sich das britische Pfund jeweils mit dem Konterfeit von Queen Elizabeth II

Königliche Genehmigung erforderlich

Die neuen Münzen und Scheine müssen entworfen und geprägt respektive gedruckt werden. Im Anschluss muss das beratende Komitee der «Royal Mint» Empfehlungen für neue Münzen an den Kanzler senden und die königliche Genehmigung einholen. Dann werden Entwürfe ausgewählt und die endgültigen Entscheidungen vom Kanzler und dann vom König genehmigt.

Rechtsanwälte, welche von der Monarchin persönlich ernannt wurden, erhalten einen neuen Titel. Er ändert sich von «Queen's Counsel (QC)» zu «King's Counsel (KC)». Auch der Text der britischen Nationalhymne wird angepasst. «God Save the Queen» wird zu «God Save the King». Die weiblichen Passagen innerhalb des Songtextes werden in die männliche Form umgewandelt.